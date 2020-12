Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Thomas Tuchel est déjà tout tracé !

Publié le 20 décembre 2020 à 11h30 par Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en juin prochain, Thomas Tuchel ne prolongera très probablement pas son contrat au PSG et partira en fin de saison... ou bien avant. Une défaite contre le LOSC pourrait compromettre son avenir à court terme. Quoi qu'il en soit, l'Allemand ne devrait pas avoir de mal à rebondir rapidement.

Depuis le début de saison, l'avenir de Thomas Tuchel fait grandement parler du côté du PSG. Et pour cause, le contrat du technicien allemand prend fin en juin prochain, et compte tenu de ses relations fraîches avec Leonardo, une prolongations semble inenvisageable. « Il n’y a pas eu de discussions à ce jour et après tout ce que j’ai accompli ici, toutes les options sont ouvertes pour moi, mais à un moment donné il faut arrêter de rêver. On verra (...) J’entends toutes ces choses », confiait d'ailleurs Thomas Tuchel, très lucide sur sa situation, au micro de Sky Sports . Par conséquent, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund ne sera plus sur le banc du PSG la saison prochaine, mais le sera-t-il en 2021 ? Bien qu'il semble s'être donné de l'air grâce aux trois derniers matches de groupe en Ligue des Champions, Tuchel est encore sur la sellette compte tenu du parcours des Parisiens en Ligue 1.

Une défaite à Lille fragiliserait le poste du Tuchel

Et pour cause, après 15 matches de Championnat, le PSG compte déjà quatre revers et pointe provisoirement à la troisième place du classement. Et si cette position est provisoire, c'est tout simplement parce que les Parisiens se rendent à Lille ce dimanche soir pour le choc de la 16e journée de Ligue 1. Un match qui s'annonce crucial pour la suite de la saison, mais également pour l'avenir de Thomas Tuchel. En effet, selon les informations de L'Equipe , si le PSG bat le LOSC, le technicien allemand sécuriserait très probablement son poste jusqu'à la fin de la saison. Mais dans le cas contraire, son avenir sera clairement remis en cause. Par conséquent, la présence de Thomas Tuchel sur le banc parisien en 2021 est encore incertaine. Son licenciement, ainsi que celui de son staff, est estimé entre 5 et 7M€ ce qui pourrait faire réfléchir du côté de Doha, le PSG étant impacté, comme tous les clubs, par la crise sanitaire. Des pertes avoisinant les 200M€ sont attendues. Mais si les résultats ne s'améliorent pas, cela ne sera probablement pas un frein pour le Qatar.

Déjà des contacts avec Manchester United