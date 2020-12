Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un joueur de Premier League promis au Barça ?

Publié le 20 décembre 2020 à 10h00 par La rédaction

Figurant parmi les favoris pour prendre la succession de Josep Maria Bartomeu à la tête du FC Barcelone, Joan Laporta préparerait déjà l'avenir du club culé, et aurait notamment fait du retour d'Hector Bellerin l'une de ses priorités.

Le 24 janvier prochain, le FC Barcelone entrera dans une nouvelle ère avec la nomination d'un nouveau président à sa tête. Après un deuxième mandant chaotique, Josep Maria Bartomeu a démissionné de son poste en octobre, laissant ainsi de nombreux problèmes à régler pour son successeur. Parmi les principaux problèmes que le nouveau visage du FC Barcelone devra gérer figurent la situation contractuelle de Lionel Messi et la dette du club, mais aussi le renforcement de l'effectif, alors que les Blaugrana sont à la peine en Liga. Déjà président du FC Barcelone entre 2003 et 2010 et de nouveau candidat, Joan Laporta fait figure de favori en 2021 avec Victor Font, et aurait d'ores et déjà ciblé un nom pour renforcer la défense particulièrement fébrile du club culé...

Laporta veut recruter Hector Bellerin