Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Entre Pep Guardiola et le Barça, c’est terminé !

Publié le 20 décembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Contrairement à l’un de ses adversaires pour la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta ne compte pas voir Pep Guardiola revenir le plus vite possible au FC Barcelone.

Candidat à la présidence du FC Barcelone alors que les élections se tiendront le 24 janvier prochain, Victor Font ne se cache pas dans les médias. Outre la prolongation de contrat de Lionel Messi qu’il voit comme une priorité, Font explique également et ce depuis plusieurs semaines que Pep Guardiola est emballé par l’idée de revenir au FC Barcelone. Cependant, l’entraîneur de Manchester City a récemment prolongé son contrat chez les Skyblues jusqu’en juin 2023. De quoi chambouler les plans de Victor Font ? Pas vraiment puisqu’il assure que la détermination de Guardiola resterait inchangée. Mais du côté de Joan Laporta, la page Guardiola semble avoir bel et bien été tournée.

Joan Laporta qualifie le retour de Guardiola comme « utopique »