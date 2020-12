Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman, Guardiola… Les grandes lignes du projet du Barça dévoilées !

Publié le 19 décembre 2020 à 15h30 par Th.B.

Le FC Barcelone devrait changer du tout ou tout dans les prochaines semaines en raison des élections présidentielles. Si le favori Joan Laporta venait à bel et bien l’emporter le 24 janvier, l’entraîneur resterait le même à en croire le principal intéressé qui a également glissé un mot sur Pep Guardiola !

Depuis la démission de Josep Maria Bartomeu à la toute fin du mois d’octobre, la course contre la montre et au siège du président du FC Barcelone est lancée. Depuis plusieurs semaines, Emili Rousaud, Xavi Vilajoana, Jordi Farré, Victor Font et Joan Laporta pour ne citer qu’eux, font le tour des médias dans l’optique de présenter leurs idées et leurs positions sur les dossiers chauds du moment. À savoir la prolongation de Lionel Messi, sous contrat jusqu’en juin prochain, et ce qu’il adviendra de Ronald Koeman, nommé en catastrophe en août dernier par Josep Maria Bartomeu, l’ex-président du FC Barcelone. Les témoignages se succèdent concernant Koeman. Souhaitant nommer Xavi Hernandez à la tête de l’effectif blaugrana, le candidat Victor Font ne compte pas vraiment sur Ronald Koeman. Ce n’est cependant pas le cas de Emili Rousaud qui pour sa part, voit en lui une vraie plus value pour le FC Barcelone. « Setién manquait de caractère et pendant la saison nous avons pensé à un entraîneur qui dirige une équipe de haut niveau pour le remplacer. Mais Koeman est un entraîneur que j'aime et qui a du caractère ». Et Rousaud n’est pas le seul candidat à penser de la sorte.

Koeman conservé, une discussion de Laporta avec Guardiola