Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman reçoit un message fort pour son avenir !

Publié le 18 décembre 2020 à 22h00 par La rédaction

En poste depuis le mois d’août au FC Barcelone, Ronald Koeman ne fait pas l’unanimité. Alors que le poste d’entraîneur est un enjeu majeur des présidentielles pour la succession de Josep Maria Bartomeu, Emili Rousaud plaide pour maintenir le Néerlandais.

Prendre les rênes d’un FC Barcelone en pleine crise n’était pas mince affaire, et c’est à Ronald Koeman qu’est revenue cette lourde tâche. Arrivé en août, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas a bien tenté de façonner ses troupes à son image, mais les réalités financières de la maison blaugrana ont freiné ses envies. À six points du groupe de tête en championnat, le FC Barcelone peine à redresser la barre, et son entraîneur s’en voit fragilisé. Et tandis que les présidentielles du club catalan battent leur plein, l’avenir du technicien néerlandais est fréquemment évoqué.

« Koeman est un entraîneur que j’aime »