Mercato - Barcelone : Les plans de Koeman avec Memphis Depay totalement chamboulés ?

Publié le 18 décembre 2020 à 14h00 par T.M.

Cet été, Ronald Koeman n’a pas vu ses souhaits être exaucés avec Memphis Depay et Eric Garcia. Alors qu’un retour de flamme serait à prévoir pour janvier, l’entraîneur du FC Barcelone pourrait à nouveau être contrarié.

Clairement pas épargné par la crise financière provoquée par le coronavirus, le FC Barcelone n’a pas pu faire tout ce qu’il voulait lors du dernier mercato. Alors que Ronald Koeman a bel et bien vu Sergino Dest rejoindre son effectif, cela aura été la seule satisfaction. En effet, si le Barça y a cru jusqu’à la clôture du marché pour Memphis Depay et Eric Garcia, aucun des deux joueurs n’a rejoint la Catalogne. Faute d’argent, les Blaugrana n’ont pu se mettre d’accord avec l’OL et Manchester City. Toutefois, Koeman n’aurait pas pour autant oublié Depay et Garcia, pour qui, un nouvel assaut pourrait être lancé en janvier, lors du mercato hivernal.

Le Barça a d’autres plans ?