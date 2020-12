Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça prend une décision tonitruante avec Philippe Coutinho !

Publié le 18 décembre 2020 à 12h00 par T.M.

En proie à de grosses difficultés financières, le FC Barcelone voudrait réaliser une grosse vente cet hiver. Et pour cela, les regards se tourneraient notamment vers Philippe Coutinho.

Prêté la saison dernière au Bayern Munich, Philippe Coutinho était revenu au FC Barcelone cet été, disposant de la confiance de Ronald Koeman. Alors que le Brésilien n’avait pas été en réussite jusque-là en Catalogne, il avait montré un visage très intéressant étant positionné au coeur du schéma de l’entraîneur néerlandais. Toutefois, après un excellent début de saison, Coutinho a désormais du mal à enchainer et revenir au top. Il pourrait d’ailleurs ne pas en avoir l’occasion. En effet, dernièrement, ESPN assurait que le Barça serait à l’écoute des offres pour l’ancien de Liverpool. Un départ serait-il en train de se préparer pour Philippe Coutinho ? Cela serait bel et bien le cas.

Un départ nécessaire pour le Barça !