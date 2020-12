Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo place ses pions pour remplacer Thomas Tuchel !

Publié le 18 décembre 2020 à 11h30 par T.M.

Dans sa dernière année de contrat au PSG, Thomas Tuchel se dirigerait tout droit vers un départ en fin de saison… peut-être même avant. Et en coulisse, la succession de l’Allemand s’accélèrerait également.

Arrivé en 2018 sur le banc du PSG, Thomas Tuchel avait comme principale mission de faire passer un cap au club de la capitale Ligue des Champions. Le plafond de verre des quarts de finale devait être brisé. Une mission accomplie par l’Allemand la saison dernière puisque le PSG a atteint la finale de la plus belle des compétitions. Cela s’est malheureusement terminé sur une mauvaise note et une défaite face au Bayern Munich. Toutefois, malgré cet accomplissement, Tuchel ne devrait pas être récompensé. En effet, entre l’entraîneur parisien et Leonardo, la guerre a éclaté au grand jour lors du dernier mercato. Des tensions qui devraient être fatales à l’Allemand alors que le directeur sportif chercherait depuis plusieurs mois désormais un nouvel entraîneur pour le PSG.

Un destin scellé, mais à quand le départ ?

Entre le PSG et Thomas Tuchel, l’histoire arrive donc à sa fin. Cela ne semble plus faire aucun doute, l’Allemand ne sera pas prolongé. Une tendance à nouveau confirmée ce vendredi. En effet, selon les informations communiquées par ESPN , aucun nouveau contrat ne sera proposé à Tuchel, qui se verrait reprocher les faibles performances, le manque d’identité de son équipe et la trop grande dépendance à Neymar et Mbappé pour se sortir des pièges. Le divorce entre le PSG et son entraîneur sera donc prononcé à la fin de la saison, à moins que cela ne soit avant. Comme l’explique le média britannique, alors que les champions de France affrontent le LOSC ce dimanche pour le choc de la Ligue 1, Thomas Tuchel serait sous pression pour ce rendez-vous. Et si une défaite scellait le départ du natif de Krumbach plus rapidement que prévu ?

Qui pour remplacer Tuchel ?