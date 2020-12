Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les plans de Longoria contrariés par une offre de 7,5M€ ?

Publié le 18 décembre 2020 à 12h45 par T.M.

Toujours à la recherche du successeur de Bouna Sarr, l’OM aurait notamment coché le nom de Bryan Reynolds. Toutefois, pour le joueur du Dallas FC, la concurrence s’annonce rude.

Ayant assisté au départ de Bouna Sarr vers le Bayern Munich dans les dernières heures du mercato estival, l’OM n’a pas réussi à le remplacer avant la clôture du marché. André Villas-Boas doit donc composer actuellement avec cette erreur, mais celle-ci pourrait être résolue dans les prochaines semaines. En effet, en janvier, l’OM pourrait profiter du mercato hivernal pour enfin recruter un nouvel arrière droit. Mais qui ? Selon Tom Bogert, journaliste pour la MLS, les Phocéens seraient intéressés par Bryan Reynolds, latéral du Dallas FC. Mais Pablo Longoria serait loin d’être le seul…

Reynolds très apprécié en Italie !

A 19 ans, Bryan Reynolds pourrait donc prochainement débarquer en Europe. Mais pour rejoindre quel club ? Alors que l’OM serait donc une option, il y en aurait d’autres et pas des moindres. En effet, comme l’a développé Tom Bogert, la Juventus, le Milan AC et d’autres clubs seraient aussi intéressés. Une écurie serait même déjà passée à l’offensive : l’AS Rome. Le club de la Louve aurait, en effet, fait une offre à hauteur de 7,5M€ pour l’Américain. Suffisant pour devancer la concurrence ?