Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme rebondissement pour ce coup proposé par Di Maria ?

Publié le 18 décembre 2020 à 11h45 par A.D.

Papu Gomez serait en froid avec son entraineur Gian Piero Gasperini et pourrait quitter l'Atalanta dès le mois de janvier. Alors que le PSG serait prêt à profiter de l'aubaine pour récupérer le milieu offensif de 32 ans, le club italien aurait pris une grande décision quant à l'avenir de son joueur. Selon la presse transalpine, l'Atalanta aurait d'ores et déjà renoncé à l'idée de résilier le contrat de Papu Gomez, et ce, même si cela pourrait lui faire économiser 10 à 11M€.

Papu Gomez serait dans une situation critique à l'Atalanta. En effet, le milieu offensif de 32 ans ne parviendrait plus à s'entendre avec son technicien Gian Piero Gasperini. Alors qu'il y aurait eu de vives tensions entre son entraineur et lui, Papu Gomez a remis son avenir en question sur les réseaux sociaux. : « Je vous écris ici car je n’ai aucun autre moyen de me défendre et parler avec vous. Quand je m’en irais, vous aurez toute la vérité. Vous me connaissez et vous savez la personne que je suis » , a-t-il posté sur son compte Instagram . Alors que Papu Gomez pourrait quitter l'Atalanta dès le mois de janvier, Angel Di Maria aurait soumis son nom à Leonardo, le directeur sportif du PSG, selon les dernières indiscrétions de la Gazzetta dello Sport . De son côté, l'Atalanta ne compterait pas se débarrasser d'Alejandro Darío Gómez à tout prix.

Pas de résiliation de contrat pour Papu Gomez ?