Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une stratégie très claire du Real Madrid pour Kylian Mbappé ?

Publié le 18 décembre 2020 à 10h15 par La rédaction

Alors que le PSG tente de conserver ses superstars en fin de contrat en 2022, le Real Madrid est un intéressé de longue date pour Kylian Mbappé. Les Merengue sauraient même comment s'y prendre pour accueillir l'international français.

Il sera l'un des hommes du mercato. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait dangereusement se retrouver proche de la fin de son bail l'été prochain. Et la tendance ne serait, à l'heure actuelle, pas à la prolongation. Une grande menace pèse donc sur Leonardo et le PSG. D'autant que le champion du monde français ne laisse évidemment pas insensible, même si le Bayern Munich se serait retiré à en croire la dernière sortie de Karl-Heinz Rumenigge : « Si une arrivée de Mbappé est inenvisageable ? Malheureusement oui. J’adore Mbappé et sa manière de jouer mais on ne pourra jamais le faire venir au Bayern. De toute façon, il est bien là où il est. Nasser (Al Khelaifi, président du PSG) est un bon ami à moi. Je ne viendrai pas l'embêter sur ce sujet » .

Une stratégie d'attente