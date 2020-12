Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un élément capital se confirme pour le Real dans le deal Mbappe

Publié le 18 décembre 2020 à 7h15 par La rédaction

Un élément essentiel se confirme au sujet de l’opération Kylian Mbappe. Analyse.

Ces dernières semaines, de nombreuses informations sorties dans les médias espagnols et européens font état d’un manque de moyens financiers du Real Madrid, confronté à la crise sanitaire, pouvant pénaliser sa future campagne de recrutement, et notamment l’opération Kylian Mbappe. Le10sport.com avait analysé qu’il fallait rester très prudent sur ce soi-disant manque de moyens du Real, sachant que cela fait trois ans qu’il limite ses investissements dans la perspective de la grosse offensive qu’il devra mener pour bâtir son attaque de la prochaine décennie, et qu’il pourrait surtout s’agir pour le club merengue d’instituer une pression à la baisse sur le futur transfert de l’attaquant tricolore.

Le Real a les ressources XXL pour l’opération…