Mercato - LOSC : Cette révélation sur le coup de tonnerre du projet Lopez !

Publié le 18 décembre 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que Gérard Lopez va vendre le LOSC, Romain Molina assure quant à lui ne pas être surpris par le départ de l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois.

« Aujourd’hui, c’était ma 100ème en Ligue 1 à la tête du LOSC. Je dédie cette victoire à Gérard Lopez. Nous avons une relation humaine forte avec Gérard Lopez. Ça fait 3 saisons que je collabore avec lui. Aujourd’hui était une journée difficile sur le plan humain, mais je sais faire la part des choses ». Après la victoire du LOSC sur la pelouse de Dijon (2-0), Christophe Galtier a rendu hommage à Gérard Lopez. Et pour cause, le président va céder sa place et vendre le club à Merlyn Partners SCSp qui confiera la présidence des Dogues à Olivier Létang. Et si cette information a fait l'effet d'une bombe, Romain Molina estime qu'il fallait s'y attendre.

«Ça allait arriver tôt ou tard vu les dettes/prêts contractés»