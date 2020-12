Foot - Mercato - PSG

Mercaoto - PSG : Leonardo prêt à saisir une incroyable opportunité en Serie A ?

Publié le 17 décembre 2020 à 18h30 par Dan Marciano

En froid avec son entraîneur Gian Piero Gasperini, Papu Gomez devrait quitter l’Atalanta Bergame en janvier prochain. Et le PSG pourrait tenter de s’offrir le polyvalent joueur lors du prochain mercato hivernal.

Entre Papu Gomez et Gian Piero Gasperini, le point de non-retour aurait été atteint. Arrivé à l’Atalanta en 2013, le joueur de 32 ans ne s’entendrait plus avec son entraineur. A en croire la presse italienne, le joueur ne comprendrait pas les décisions tactiques du technicien et des tensions sont apparues ces derniers jours. Lors de la mi-temps du match de Ligue des champions face à Mytjilland le 1er décembre dernier, Papu Gomez, en désaccord avec les choix de son entraîneur, aurait perdu son calme dans les vestiaires et aurait eu un échange musclé avec Gasperini. L’international argentin a tenu à publier un message sur son compte Instagram dans lequel il fait référence à cette altercation : « Je vous écris ici car je n’ai aucun autre moyen de me défendre et parler avec vous. Quand je m’en irais, vous aurez toute la vérité. Vous me connaissez et vous savez la personne que je suis. » Le divorce semble consommé entre Papu Gomez et son entraîneur et un départ serait à l’ordre du jour pour le joueur albiceleste .

Le départ de Papu Gomez d'ores et déjà acté ?

Sur le plateau du Que Golazo Podcast , le journaliste italien Fabrizio Romano a confirmé les envies de départ de Papu Gomez. L’Atalanta serait également prêt à se séparer du joueur, sous contrat jusqu’en juin 2022. Une information confirmée ce jeudi par TMW . Selon le portail, ni le joueur ni Gasperini aurait l’intention de faire un pas vers la paix et de présenter des excuses. La situation est donc dans l’impasse et l’histoire devrait prendre fin en janvier prochain. L’attaquant aurait prévu de rencontrer ses dirigeants après les fêtes de Noël afin de fixer son avenir et de discuter de sa sortie. Une chose est sûre, les responsables de l’Atalanta n’auraient pas l’intention de casser le contrat de Papu Gomez et espèreraient bien récupérer une indemnité de transfert lors du prochain mercato hivernal. Malgré son âge avancé, les plus grands clubs européens auraient commencé à se positionner dans ce dossier et à prendre des renseignements.

L'Atalanta se méfierait du PSG