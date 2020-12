Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça commence à bouger pour Paulo Dybala !

Publié le 17 décembre 2020 à 17h30 par A.C.

Leonardo pourrait profiter des tensions à la Juventus, pour attirer Paulo Dybala au Paris Saint-Germain.

C’est une histoire qui sépare les supporters de la Juventus. Comptant parmi les joueurs les plus appréciés de l’équipe turinoise, Paulo Dybala se retrouve au cœur d’une petite polémique, impliquant son président, Andrea Agnelli. Le joueur a en effet clamé haut et fort ne pas avoir reçu la moindre proposition de prolongation de la part de la Juventus, alors qu’Agnelli assure qu’une très belle offre lui aurait été faite, « qui le placerait parmi les 20 joueurs les mieux payés d’Europe ». Qui croire ? Une grande partie des Bianconeri s’est rangée du côté d’Agnelli et du club, tandis que les autres estiment qu’un joueur tel que Dybala mériterait tous les efforts. Pas forcément de quoi pousser à l’optimisme, pour l’avenir d’un joueur certes talentueux, mais en difficulté cette saison et dont le contrat se termine en 2022.

Leonardo et le PSG attentifs à la situation de Dybala

C’est là qu’entre en scène Leonardo. Toujours très au fait de l’actualité italienne, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a rapidement eu vent de ces tensions entre Paulo Dybala et la Juventus, concernant une prolongation. Plusieurs sources, comme TMW tout récemment, assurent en effet que le PSG suivrait avec attention l’évolution de la situation de Dybala. D’ailleurs, la star de la Juventus pourrait venir pallier un éventuel départ de Kylian Mbappé, lui aussi sous contrat jusqu’en 2022 et qui plait au Real Madrid.

La Juve prête à faire un pas vers Dybala... mais pas plus