Mercato - Rennes : Un nouveau défenseur en approche ?

Publié le 17 décembre 2020 à 14h40 par La rédaction

Souhaitant renforcer sa défense lors du prochain mercato hivernal en raison de la blessure de Daniele Rugani, le Stade Rennais aurait jeté son dévolu sur Fikayo Tomori, annoncé du côté de l'OGC Nice ces dernières semaines.