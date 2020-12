Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le dernier clash de Villas-Boas en dit long sur son avenir ?

Publié le 17 décembre 2020 à 14h30 par G.d.S.S.

Alors que son contrat avec l’OM court jusqu’en juin prochain, André Villas-Boas n’a toujours pas fixé son avenir au sein du club phocéen. Et son accrochage de mercredi soir avec un journaliste de La Provence pourrait en dire long sur l’état d’esprit du technicien portugais…

C’est un fait, l’OM va avancer à vue dans les mois à venir afin de composer son effectif de la saison prochaine avec les fins de contrat de Florian Thauvin, Jordan Amavi et Valère Germain. Mais le staff technique est également concerné par les incertitudes puisqu’André Villas-Boas, qui avait déjà failli quitter l’OM l’été dernier, arrive également au terme de son engagement. Les soucis financiers du club phocéen pourraient mettre des bâtons dans les roues de Pablo Longoria dans ses négociations avec l’entraîneur portugais, mais un nouvel élément pourrait également plomber les plans du directeur sportif de l’OM dans le dossier Villas-Boas..

Villas-Boas à bout avec certains médias français ?

Mercredi soir, en marge de la défaite concédée par l’OM sur la pelouse de Rennes (2-1), André Villas-Boas s’est présenté comme à son habitude en conférence de presse. Et au moment de quitter la salle, l’entraîneur portugais s’en est pris à un journaliste de La Provence : « Merci hein. Continue comme ça, je t'attrape moi. Si j'ai la chance de t'attraper... continue comme ça, c'est bien », lui a lancé Villas-Boas. De plus, selon les révélations de RMC Sport , l’entraîneur de l’OM a ensuite recroisé le journaliste en question sur le parking du Roazhon Park et n’a pas hésité à coller son visage au sien tout en étant retenu par Ricardo Carvalho, son adjoint, pour éviter que cela n’aille plus loin.L’origine de son conflit avec ce journaliste remonte à plusieurs semaines déjà, l’entraîneur de l’OM n’ayant pas apprécié un article paru dans La Provence sur son passif en Ligue des Champions. Et cet épisode, particulièrement tendu, pourrait donc en dire long sur l’état d’esprit actuel d’André Villas-Boas et aurait forcément matière à le refroidir à l’idée de prolonger son contrat avec l’OM dans les mois à venir.

Des négociations en cours avec l'OM