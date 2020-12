Foot - OM

OM - Clash : Villas-Boas pète un plomb et s’en prend à un journaliste !

Publié le 17 décembre 2020 à 8h15 par B.C.

Alors que l’OM s’est incliné ce mercredi face au Stade Rennais (2-1), André Villas-Boas s’est de nouveau écharpé avec un journaliste, allant même jusqu’à régler ses comptes avec lui sur le parking du Roazhon Park.

Entre André Villas-Boas et la presse, la situation est très tendue. Le week-end dernier, l'entraîneur portugais n’avait pas apprécié certains articles parus notamment dans La Provence lors de la campagne ratée de l’OM en Ligue des champions et l’avait fait savoir après la victoire de son équipe contre l’AS Monaco. « Tu travailles encore pour la Provence? Tu sais qu'ils ont fait sortir une Une qui était pathétique, une attaque personnelle contre moi que je n'ai pas très bien prise. Il n'est pas là, le journaliste, j'ai un gros respect pour toi », avait notamment lâché André Villas-Boas envers un journaliste, avant d’ajouter : « Quand vous sortez des stats de la Ligue des champions, que vous accusez un entraîneur... vous parlez du Zenit mais qu'est-ce que vous connaissez du Zenit'! C'est pathétique! Et en fait vous avez oublié trois victoires... c'est même un choix! C'est ridicule. » La défaite de l’OM contre le Stade Rennais (2-1) ce mercredi soir n’a pas calmé André Villas-Boas, qui s’en est de nouveau pris à un journaliste.

« Continue comme ça, je t’attrape moi… »