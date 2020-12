Foot - OM

OM - Clash : «Ridicule», «pathétique»… André Villas-Boas craque face à la presse !

Publié le 12 décembre 2020 à 21h15 par B.C.

Malgré la victoire de l’OM face à Monaco (2-1) ce samedi, André Villas-Boas n’a pas digéré certains articles publiés par la presse locale cette semaine et l’a fait savoir en conférence de presse.

André Villas-Boas peut avoir le sourire ce samedi soir. En effet, son équipe l’a emporté face à l’AS Monaco (2-1) grâce à des buts de Florian Thauvin et Dario Benedetto, de quoi mettre la pression sur le PSG, leader, qui n’a qu’un point d’avance sur l’OM, qui compte toujours deux matchs en moins. Et pourtant, le Portugais s’est de nouveau montré agacé à l’issue de cette victoire en conférence de presse. La raison ? André Villas-Boas n’a pas oublié les critiques survenues après la campagne chaotique du club phocéen en Ligue des champions, qui n’a remporté qu’une rencontre pour cinq défaites. L’entraîneur de l’OM a plus particulièrement le quotidien régional La Provence dans le collimateur pour ses titres assassins sur le club : « C’est pas brillant » et « AVB en C1, touché-coulé », et il l’a fait savoir en s’adressant aux journalistes.

« C’est pathétique ! (…) C’est ridicule ! »