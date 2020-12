Foot - OM

OM : Thauvin, Payet… Un seul attaquant a convaincu Pierre Ménès !

Publié le 11 décembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Malgré la lourde défaite concédée par l’OM mercredi soir face à Manchester City, Pierre Ménès a tenu à souligner les progrès de Dimitri Payet.

C’est officiel depuis mercredi soir, l’OM est éliminé de toute compétition européenne et ne pourra plus être reversé en Europa League suite à sa défaite sur la pelouse de Manchester City mercredi soir (3-0) en Ligue des Champions. Une rencontre durant laquelle la formation d’André Villas-Boas a beaucoup souffert et n’a, une fois de plus, pas réussi à se hisser aux exigences de la C1. Mais sur son blog, Pierre Ménès a néanmoins tenu à tirer du positif dans la prestation d’un des attaquants de l’OM.

« Payet m’a semblé en progrès »