Ligue des champions : L'OM termine sa saison européenne sur une nouvelle défaite !

Publié le 9 décembre 2020 à 23h02 par La rédaction mis à jour le 9 décembre 2020 à 23h08

L’OM n’a rien pu faire face à Manchester City (défaite 3-0). Malgré la défaite de l’Olympiakos face à Porto, le club marseillais ne sera pas reversé en Ligue Europa.

Avec la victoire du FC Porto face à l’Olympiakos (0-2), l’OM avait l’occasion de participer à la Ligue Europa. Mais pour cela, le club marseillais ne devait pas perdre sur la pelouse de Manchester City. Après avoir réalisé une bonne première période et obtenu de nombreuses occasions, le club marseillais a finalement craqué en seconde période. A la 48ème minute, Ferran Torres, idéalement servi par Riyad Mahrez, a inscrit le premier but de Manchester City. L’OM a eu l’occasion de revenir au score. A la 51ème minute, Leonardo Balerdi a tenté sa chance, mais sa frappe est passée juste à côté du but mancunien. Les hommes d’André Villas-Boas n’ont pas réussi à concrétiser leurs moments forts et ont finalement encaissé un deuxième but, marqué par Sergio Agüero (77ème). En toute fin de match, Raheem Sterling a enfoncé le clou. L’OM n’a pas démérité, mais enregistre une nouvelle défaite en Ligue des champions (3-0). La marche était trop haute pour la formation phocéenne qui se concentrera désormais sur le championnat.