Foot - OM

OM : Pep Guardiola attend de pied ferme l’OM à Manchester …

Publié le 5 décembre 2020 à 20h50 par La rédaction

Mercredi, l’OM se déplacera à Manchester pour tenter d’arracher une place en Ligue Europa. Entraîneur de City, Pep Guardiola ne fera pas de cadeau à l’OM.