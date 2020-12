Foot - OM

OM : Le titre ? La réponse de Villas-Boas

Publié le 3 décembre 2020 à 17h50 par La rédaction

Alors que l’OM pourrait possiblement être en tête de la Ligue 1 en cas de victoire lors de ses deux matchs en retard, André Villas-Boas ne veut pas entendre parler de titre encore.