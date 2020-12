Foot - OM

OM - Polémique : Villas-Boas lâche un énorme aveu sur la condition physique de Payet !

Publié le 3 décembre 2020 à 15h30 par G.d.S.S. mis à jour le 3 décembre 2020 à 15h31

Longtemps pointé du doigt ces dernières semaines pour ses prestations sportives liées à son supposé surpoids, Dimitri Payet a finalement pris les choses en main pour retrouver son meilleur niveau comme l’a reconnu André Villas-Boas.

Alors que l’OM a enfin mis un terme à sa terrible série de 13 défaites de rang en Ligue des Champions en battant sur le fil l’Olympiakos du Pirée mardi soir (2-1) au Vélodrome, Dimitri Payet a été le grand artisan de ce succès. Auteur d’un doublé sur penalty, le milieu offensif marseillais a confirmé son regain de forme, quelques jours seulement après son autre prestation XXL en Ligue 1 face au FC Nantes durant laquelle il avait déjà trouvé le chemin des filets. La question est donc simple : l’OM a-t-il enfin retrouvé le grand Dimitri Payet ? André Villas-Boas s’est confié à ce sujet.

Payet a revu sa nutrition

Interrogé ce jeudi en conférence de presse, l’entraîneur de l’OM a livré les coulisses de ce retour en forme de Dimitri Payet depuis maintenant plusieurs matchs. Et Villas-Boas a ainsi indirectement reconnu, à travers ses propos, qu’il existait effectivement un soucis dans la nutrition de l’international français : « Contre Nantes, il a voulu bien faire. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une victoire personnelle pour chaque joueur. On a fait des choses différemment pour améliorer son état physique et on a changé les habitudes sur sa nutrition et sa récupération. Ça commence à payer », a indiqué l’entraîneur de l’OM. Reste désormais à savoir si Dimitri Payet parviendra à conserver cet état de forme sur la durée…

« Il bosse énormément »