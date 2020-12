Foot - OM

OM : Rongier affiche un énorme soulagement

Publié le 2 décembre 2020 à 15h24 par G.d.S.S. mis à jour le 2 décembre 2020 à 15h27

Alors que l’OM a enfin remporté un match en Ligue des Champions contre l’Olympiakos, Valentin Rongier n’a pas caché son soulagement après la rencontre.