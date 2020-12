Foot - OM

OM : Payet réagit après la victoire contre l’Olympiakos !

Publié le 2 décembre 2020 à 8h20 par G.d.S.S. mis à jour le 2 décembre 2020 à 8h22

Auteur d’un doublé décisif mardi soir en Ligue des Champions contre l’Olympiakos, Dimitri Payet a évoqué l’avenir européen de l’OM après la rencontre.