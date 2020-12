Foot - OM

OM : Valbuena est heureux de revenir à Marseille !

Publié le 1 décembre 2020 à 20h40 par T.M.

Alors que Mathieu Valbuena ne sera pas de la partie ce mardi entre l’OM et l’Olympiakos, le Français a tout de même fait le déplacement à Marseille et est heureux de retrouver son ancienne maison.