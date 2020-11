Foot - OM

OM : Titre, PSG… Humiliés en Ligue des champions, Villas-Boas et ses joueurs affichent des ambitions XXL !

Publié le 30 novembre 2020 à 17h30 par B.C.

Alors que l’OM a réalisé une campagne européenne catastrophique jusqu’à maintenant, André Villas-Boas et ses joueurs espèrent se reprendre pour arracher une qualification en Europe League, et éventuellement titiller le PSG en Championnat.

Avec zéro point au compteur et zéro but inscrit, l’Olympique de Marseille vit un véritable cauchemar en Ligue des Champions. Le club phocéen enchaîne les déconvenues et vient de battre un triste record avec 13 défaites de suite dans la compétition. Trop pour les supporters de l’OM, qui ont mis un gros coup de pression à leurs joueurs ce samedi avant la rencontre face à Nantes (3-1) Le message a visiblement été reçu puisque l’OM s’est imposé sur sa pelouse avec la manière, mais le vrai test sera ce mardi, avec la réception de l’Olympiakos. Présent en conférence de presse à la veille de ce match, André Villas-Boas espère sortir de cette spirale infernale en Europe, mais compte également marquer les esprits en Ligue 1, alors que le PSG enchaîne les contreperformances. Avec deux matches en retard, les Marseillais pourraient en effet prendre la tête du classement en cas de victoires, et le Portugais ne veut pas rater l’occasion trop rare de perturber le rival parisien.

« Être en position de menacer le PSG »

« On a été tellement misérables en Ligue des champions qu'on visera au moins une victoire et de marquer un but, plusieurs même. Si on tombe en Ligue Europa, c'est plus bas mais on doit faire beaucoup mieux même si tout dépendra du tirage au sort. Avant que tout le monde ne commence à dire qu'on est candidat au titre, je veux préciser que, dans le cas où le PSG rate le titre, il faut au moins être en position de les menacer. C'est le plus important. Dans cette année où les choses sont un peu imprévisibles, il faut en profiter. On voit que beaucoup d'équipes sont prêtes. On reste sur quatre succès d'affilée mais il faut en profiter. Ce que je n'aime pas, ce sont ces deux matchs en retard (face à Lens et Nice, ndlr). Ce n'est pas normal de jouer en janvier quand les autres sont en vacances. Il faut continuer à être performants et compétitifs pour être là. J'espère y voir un peu plus clair après Monaco et Rennes. Le week-end qui arrive est très important parce qu'on va à Nîmes et qu'il y a des confrontations directes (Montpellier-PSG et Lille-Monaco) pour faire changer le classement », a indiqué l’entraîneur de l’OM dans des propos relayés par RMC .

« Faire mieux que la saison dernière en championnat »