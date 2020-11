Foot - OM

OM - Malaise : Villas-Boas soulagé pour Dario Benedetto !

Publié le 29 novembre 2020 à 9h45 par H.K.

En ayant enfin mis un terme à sa longue période de disette offensive, Dario Benedetto s’est remis dans le droit chemin en marquant son premier but de la saison ce samedi face à Nantes. Et André Villas-Boas semble soulagé pour son attaquant après cette réalisation très importante…

Dario Benedetto se relance enfin. Auteur d’un bon match ce samedi contre le FC Nantes en Ligue 1, l’attaquant argentin a grandement participé au succès de l’OM, qui s’est imposé 3-1 face aux Canaris . Mais ce que l’on retient surtout, pour l’ancien de Boca Juniors, c’est son premier but de la saison, marqué sur penalty à l’heure de jeu, après 13 matchs toutes compétitions confondues. Un véritable soulagement pour les supporters, ses coéquipiers et le joueur lui-même, qui était en cruel manque de confiance depuis le début de cet exercice. Et André Villas-Boas semble très soulagé…

« Il méritait ce penalty »