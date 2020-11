Foot - OM

OM : Le succès face à Nantes, une «référence» pour Amavi !

Publié le 28 novembre 2020 à 21h40 par La rédaction

Quelques jours à peine après l'historique défaite contre le FC Porto, l'OM a parfaitement relevé la tête. Face à Nantes, les Olympiens ont réalisé une performance aboutie (3-1), saluée par Jordan Amavi.