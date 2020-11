Foot - OM

OM : Après l'humiliation en Ligue des Champions, Villas-Boas se fixe de grands objectifs !

Publié le 27 novembre 2020 à 14h30 par A.M.

A deux journées de la fin de la phase de groupes de la Ligue des Champions, l'OM est d'ores et déjà éliminé. Et André Villas-Boas veut rapidement tourner la page afin de se tourner vers de nouveaux objectifs. Et le technicien portugais ne manque pas d'ambitions.

En débutant la saison, l'Olympique de Marseille avait de grandes ambitions. Et pour cause, sept ans plus tard, le club phocéen retrouvait la Ligue des Champions héritant même d'un groupe à sa portée avec l'Olympiakos, le FC Porto et Manchester City. Mais l'OM a connu une terrible désillusion. Une humiliation même. Les Marseillais ont en effet enchainé quatre revers de rang, en n'inscrivant aucun but, battant ainsi le record de défaites consécutives en C1 avec un total de 13. Par conséquent, l'OM est d'ores et déjà hors course pour la qualification en huitième de finale avant même les deux dernières rencontres face à l'Olympiakos et Manchester City. André Villas-Boas doit donc trouver d'autres objectifs. Présent en conférence de presse, l'entraîneur de l'OM a d'ailleurs dévoilé ses plans.

Villas-Boas veut faire une grande saison en Ligue 1...

Ainsi, André Villas-Boas espère que l'OM réussira une grande saison en Ligue 1 afin de rééditer les prestations de l'année dernière qui s'est conclue par une deuxième place. Encore bien placé et virtuellement à égalité de points avec le PSG en tête de L1 en cas de victoires lors des deux matches en retard, l'OM doit donc poursuivre sur sa lancée. « Il faut être réguliers, continuer avec cette série de victoires. Avoir deux matchs en retard, ce n'est pas normal. Rennes va jouer aujourd'hui, on peut tomber à la 7e place et ce n'est pas normal, la Ligue doit régler ce problème le plus vite possible. On va jouer en janvier (contre Lens) et ce n'est pas normal. Tous les gros clubs sont en difficulté en Europe parce que plusieurs d'entre eux ont terminé en juin, sans trêve. On peut avoir une année exceptionnelle en championnat. Si on arrive à être régulier comme l'année dernière, on peut être en bonne position. Beaucoup de grosses équipes ont des difficultés. C'est curieux de voir les équipes se comporter en championnat et en C1 », assure Villas-Boas devant les médias.

... et revient sur ses propos sur la Ligue Europa