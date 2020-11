Foot - OM

OM - Malaise : Eyraud plus que jamais isolé en interne ?

Publié le 27 novembre 2020 à 16h15 par A.M.

Ces derniers mois, Jacques-Henri Eyraud a pris du recul et se fait plus discret d'un point de vue médiatique. Toutefois, à l'OM aussi son absence se ferait remarquer.

A son arrivée à la présidence de l'Olympique de Marseille en octobre 2016, Jacques-Henri Eyraud s'est rapidement montré omniprésent devant les médias. Sa communication a d'ailleurs été pointée du doigt à l'image des présentations de joueurs devant la presse avec ses powerpoints et ses discours ambitieux, voire parfois irréalistes. Par conséquent, il a rapidement pris la mesure des critiques et s'est fait de plus en plus discret, au point de totalement disparaître de l'espace médiatique ces derniers mois depuis l'annonce d'André Villas-Boas de rester en poste ainsi que la nomination de Pablo Longoria au poste de head of football , qui éloigne encore un peu plus Jacques-Henri Eyraud du sportif.

Eyraud aux abonnés absents à l'OM