OM - Malaise : Avec Luis Henrique, il va falloir être patient !

Publié le 26 novembre 2020 à 18h30 par Dan Marciano

Titularisé ce mercredi par André Villas-Boas pour affronter Porto en Ligue des champions, Luis Henrique a vécu un match compliqué. Mais, à l'image de l'entraîneur marseillais, plusieurs observateurs prônent la patience avec l'attaquant brésilien, recruté contre un chèque de 8M€ cet été.

Dauphin du PSG au moment de l’arrêt du championnat, en raison de la crise sanitaire, l’OM se faisait une joie de retrouver la Ligue des champions, sept ans après sa dernière participation. Mais le rêve s’est vite transformé en cauchemar pour le club entraîné par André Villas-Boas. Le club marseillais n’a toujours pas remporté le moindre match en C1 cette raison et reste sur treize défaites consécutives. Face à Porto ce mercredi (défaite 0-2), l’OM avait réalisé un premier quart d’heure prometteur avant de prendre l’eau. Pour cette rencontre, André Villas-Boas n’avait d'ailleurs pas hésité à opérer quelques changements. Recruté 8M€ cet été, Luis Henrique a connu sa première titularisation depuis son arrivée. Un choix surprenant alors que L'Equipe indiquait, le 24 novembre dernier, que l'attaquant avait réalisé des entraînements inquiétants, et plusieurs observateurs ont été interpellés par sa prestation et son niveau. Placé sur l’aile gauche de l’attaque, le Brésilien de 18 ans ne s’est montré à son avantage, réalisant une performance décevante.

« Il ne faut pas taper sur Luis Henrique mais attendre et lui laisser du temps »