Mercato - OM : Luis Henrique au coeur d'une énorme inquiétude en interne ?

Publié le 24 novembre 2020 à 13h15 par A.M.

Recruté pour 8M€, Luis Henrique bénéficie d'un temps de jeu très restreint. Il faut dire qu'en coulisses, son niveau susciterait quelques inquiétudes.

Cet été, l'Olympique de Marseille n'a décidé d'investir que sur un seul joueur. En effet, l'intégralité du budget a été misé sur Luis Henrique, qui a débarqué pour 8M€. Mais depuis le début de saison, le Brésilien jour très peu et son recrutement intrigue. Interrogé à ce sujet, Pablo Longoria est monté au créneau : « Il faut être patient avec Luis Henrique, surtout parce qu’il arrive en Europe, à seulement 18 ans. Normalement, les joueurs sud-américains mettent 6 mois à s’adapter et on doit lui laisser ce temps d’adaptation ». Malgré tout, il y aurait toujours plusieurs inquiétudes en coulisses.

L'OM très inquiet du niveau de Luis Henrique ?