OM - Malaise : Un ancien buteur du projet McCourt prend position pour Benedetto !

Publié le 30 novembre 2020 à 12h15 par La rédaction

Buteur providentiel de l’OM lors de la saison 2016-2017, Bafétimbi Gomis s’éclate désormais sous les couleurs d’Al-Hilal. L’ancien international français a exprimé son soutien à Dario Benedetto, auteur de son premier but samedi.

Cette saison, l’Olympique de Marseille affiche un visage convaincant en Ligue 1, et s’effondre en Ligue des champions. Un OM sur courant alternatif, illustré par les défaillances de ses cadres sur la scène européenne. Muet depuis le début de la saison, Dario Benedetto a enfin trouvé le chemin des filets samedi face au FC Nantes sur penalty. Le bilan de l’Argentin, en grande difficulté cette saison, contraste avec celui de Bafétimbi Gomis, auteur de 21 réalisations lors de sa seule année olympienne, en 2016-2017. Désormais sous les couleurs d’Al-Hilal en Arabie Saoudite, l’ancien Stéphanois était ce dimanche l’invité de beIN Sports .

« C'est très dur d'être l'attaquant de l'OM »