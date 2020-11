Foot - OM

OM : Après l’humiliation en Ligue des champions, Alvaro Gonzalez affiche ses ambitions !

Publié le 30 novembre 2020 à 7h15 par La rédaction

Bien parti en championnat, à l'inverse de la Ligue des Champions, l'OM peut se fixer de grands objectifs. Alvaro Gonzalez espère d'ailleurs réaliser une grande saison malgré le parcours européen chaotique.

Avec deux matches en retard en Ligue 1, l'OM pourrait potentiellement prendre la tête du championnat. En revanche, la situation phocéenne en Ligue des Champions est diamétralement opposée. Zéro but marqué, zéro point en quatre matches, Marseille a battu un triste record avec treize défaites consécutives dans la compétition. L'OM aura l'occasion de mettre un terme à cette série, ce mardi, contre l'Olympiakos.

« L'objectif, c'est de retrouver la victoire en Ligue des Champions »