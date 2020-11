Foot - OM

OM - Clash : Un ancien du PSG répond séchement au tacle de Villas-Boas !

Publié le 29 novembre 2020 à 3h00 par A.M.

En conférence de presse, André Villas-Boas n'a pas manqué de tacler Mickaël Madar pour son analyse de la victoire du PSG contre Leipzig (1-0). Et l'ancien Parisien lui a répondu.

« Ce mec-là, l'ancien joueur que L'Équipe a trouvé pour parler et tuer le PSG... Madar. C'est abusé. Qu'ils en trouvent un autre plus sensible pour parler. C'est un scandale ». A l'occasion de son passage en conférence de presse, André Villas-Boas en a profité pour tacler Mickaël Madar. Une sortie surprenante que l'entraîneur de l'OM justifie par l'analyse de l'ancien joueur du PSG publiée dans les colonnes de L'Equipe au sujet de la victoire poussive du club de la capitale contre le RB Leipzig que l'ex-attaquant des Bleus qualifiait de « braquage ». Face à cette attaque, Mickaël Madar a répondu à André Villas-Boas sur lequipe.fr .

