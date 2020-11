Foot - PSG

PSG/OM - Polémique : Racisme, homophobie… Alvaro Gonzalez règle ses comptes avec Neymar !

Publié le 29 novembre 2020 à 20h15 par B.C.

De nouveau interrogé sur les accusations de racisme portées par Neymar à son égard, Alvaro Gonzalez souhaite aujourd’hui tourner la page.

Le 13 septembre dernier, l’OM parvenait enfin à remporter un Classique (1-0) contre le PSG, mais le résultat a malheureusement rapidement été éclipsé par une polémique importante. Pendant la rencontre, Neymar a en effet assuré à l’arbitre avoir fait l’objet d’insultes racistes de la part d’Alvaro Gonzalez, une accusation que le Brésilien a réitérée après le coup de sifflet final sur les réseaux sociaux. L’affaire a rapidement fait le tour du monde, d’autant que Neymar a par la suite également été suspecté de propos racistes à l’encontre d’Hiroki Sakai. Finalement, la LFP n’a pris aucune sanction après plusieurs jours de vérifications, faute de preuves tangibles. Et aujourd’hui, Alvaro Gonzalez souhaite passer à autre chose.

« Il ne faut accuser personne d’avoir prononcé des insultes racistes »