OM - Malaise : Attaqués par les supporters, Villas-Boas et Kamara ont compris le message

Publié le 29 novembre 2020 à 11h30 par Hugo Kucharski

En marge de la rencontre face au FC Nantes de ce samedi, les supporters de l’OM ont manifesté leur mécontentement au centre Robert Louis-Dreyfus en raison des résultats et de l’attitude décevants des joueurs phocéens. Des échanges houleux qui ont fait réagir les joueurs…

Même avec la victoire, la soirée n’a pas été parfaite pour l’OM. Victorieux du FC Nantes ce samedi 28 novembre au Stade Vélodrome (3-1), le club phocéen se remet sur les bons rails en s’offrant un succès assez large, quelques jours après la défaite face au FC Porto. Cette victoire, c’était aussi l’occasion de voir Dario Benedetto et Dimitri Payet se réveiller après avoir rencontré beaucoup de difficultés et essuyé beaucoup de critiques. Des critiques qui ont encore été très présentes avant la rencontre, alors que plusieurs supporters ont proféré des insultes à l’encontre de plusieurs joueurs phocéens, et notamment Florian Thauvin ou encore Dimitri Payet.

Des explications houleuses

Ainsi, comme révélé par La Provence ce dimanche, le cortège de supporters de l’OM, qui accompagnait le bus de l’effectif phocéen, aurait demandé à rencontrer les joueurs devant la Commanderie. En raison des huis-clos liés à la situation sanitaire dans tout le pays, les relations entre les supporters et les joueurs semblent plus tendues que jamais, les fans ne pouvant faire entendre leurs voix alors que les résultats de l’OM, notamment en Ligue des Champions, sont plus que décevants. 4 représentants des supporters avaient été désignés afin de rencontrer les joueurs, mais l’OM a finalement refusé de leur accorder ce temps avec les membres de l’effectif phocéen. De quoi provoquer la colère des fans, qui ont empêché le bus marseillais de quitter le centre Robert Louis-Dreyfus, proférant par la même occasion des insultes à l’encontre de plusieurs membres de l’effectif. André Villas-Boas, Steve Mandanda et Alvaro Gonzalez ont décidé de descendre pour échanger avec les supporters, par la suite imités par le reste du groupe. Ce qui n’a pas empêché les supporters de manifester leur colère…

« C’était un moment assez spécial »