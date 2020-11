Foot - OM

OM - Malaise : Grosse confrontation entre les joueurs et les supporters !

Publié le 28 novembre 2020 à 17h15 par Th.B. mis à jour le 28 novembre 2020 à 17h17

Alors que le coup d’envoi d’OM-FC Nantes a été donné il y a de cela quelques minutes, l’avant-match n’aurait pas été de tout repos. Une confrontation entre l’ensemble du vestiaire marseillais et les supporters aurait eu lieu au départ du groupe OM du centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus.

Lors de ses 10 dernières sorties, l’OM n’est parvenu à remporter que 3 matchs. Un bilan très mitigé qui est en grande partie entaché par la campagne européenne désastreuse en Ligue des champions. En quatre matchs, les hommes d’André Villas-Boas se sont inclinés autant de fois et sont même entrés dans l’histoire en devenant le club qui a enchaîné le plus de défaites en C1 d’affilée (13), faisant ainsi mieux (ou pire) qu’Anderlecht. Très passionnés, les supporters se seraient manifestés en début d’après-midi ce samedi au départ du car de l’OM du centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus en marge de la rencontre de Ligue 1 opposant l’OM au FC Nantes.

Une discussion houleuse…