Foot - OM

OM - Malaise : Payet, Benedetto… Les cadres de l’OM enfin de retour ?

Publié le 30 novembre 2020 à 5h00 par T.M.

Ce samedi, l’OM s’est imposé contre le FC Nantes (3-1). Une rencontre durant laquelle Dario Benedetto et Dimitri Payet, en difficulté ces dernières semaines, ont enfin affiché un visage séduisant.

Après l’humiliation vécue en Ligue des Champions contre le FC Porto, l’OM avait à coeur de relever la tête contre le FC Nantes ce samedi. Secoués par les supporters avant la rencontre, les hommes d’André Villas-Boas ont visiblement été boostés par cette pression. En effet, face aux Canaris, la copie rendue a été excellente et tous les joueurs ont été à la hauteur, même ceux qui été décriées ces dernières. Après une très longue période de disette, Dario Benedetto a enfin débloquer son compteur but tandis que Dimitri Payet, décrié pour son niveau de jeu, a fait forte impression cette fois.

Des retours très attendus