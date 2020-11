Foot - OM

OM - Malaise : Le message fort de Kamara pour Dario Benedetto !

Publié le 30 novembre 2020 à 0h15 par La rédaction

Auteur d'une rencontre convaincante contre Nantes, la victoire de l'OM ce samedi a également été marquée par le premier but de Dario Benedetto cette saison. La fin d'une disette qui a ravi son coéquipier, Boubacar Kamara.

Après 14 longs matchs sans inscrire le moindre but sous les couleurs de l'OM, Dario Benedetto a enfin renoué avec le chemin des filets ce samedi en inscrivant un penalty lors de la victoire des Olympiens face au FC Nantes (3-1). La fin d'une disette interminable pour l'attaquant argentin, qui avait notamment inquiété en interne, alors que les dirigeants phocéens ont activement cherché une doublure cet été, en vain. L'ancien buteur de Boca Juniors a toutefois toujours pu compter sur le soutien de son entraîneur, André Villas-Boas, qui avait notamment utilisé le début de saison en demi-teinte de Jonathan David au LOSC pour cacher l'inefficacité de Dario Benedetto il y a quelques semaines : « Dario m'a dit : "Coach, je n'en peux plus, je suis à sec, je dois marquer." Je suis avec lui. Mais Jonathan David a coûté trois fois plus cher à Lille et il ne marque pas non plus. Mais là, personne ne dit rien ». Outre son entraîneur, Dario Benedetto peut aussi compter sur ses coéquipiers, à l'image de Boubacar Kamara.

« C'est dur pour un attaquant de ne pas marquer de buts »