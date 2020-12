Foot - OM

OM - Malaise : L’incroyable réponse de Villas-Boas aux supporters avant l'Olympiakos !

Publié le 1 décembre 2020 à 20h45 par B.C.

Alors que les joueurs de l’OM ont été accueillis froidement au Vélodrome avec plusieurs banderoles déployées avant le match contre l'Olympiakos ce mercredi soir, André Villas-Boas a répondu à sa manière aux groupes de supporters.

Ce mardi soir, l’OM va tenter d’éviter une nouvelle humiliation en Ligue des champions. Face à l’Olympiakos, les hommes d’André Villas-Boas devront montrer un autre visage pour espérer glaner au moins un point, et mettre fin à la terrible série de 13 défaites consécutives dans la compétition, un record. S’ils ne seront pas présents au Stade Vélodrome pour supporter leur équipe, covid-19 oblige, les supporters de l’OM ont tout de même tenu à faire passer des messages forts à travers plusieurs banderoles. « L’OM, c’est nous. Ne jouez pas avec notre passion ! Vous n’êtes que de passage », « On se met à votre niveau : on ne fait plus rien ! », pouvait-on notamment lire dans les travées de l’enceinte marseillaise.

« Peut-être que notre échec a été de qualifier l’OM pour cette compétition »