OM - Malaise : Ligue des Champions, pression... L'énorme mea culpa de Villas-Boas !

Publié le 1 décembre 2020 à 18h45 par A.D.

Avec quatre défaites en autant de rencontres, l'OM est d'ores et déjà assuré de ne pas disputer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Après avoir fait son mea culpa, André Villas-Boas a assuré qu'il ferait le maximum pour qualifier ses hommes pour la Ligue Europa.

André Villas-Boas et ses hommes réalisent une terrible campagne de Ligue des Champions. Dans le groupe C avec Manchester City, Porto et l'Olympiakos, le club phocéen est actuellement dernier avec zéro point. Incapable de marquer le moindre but lors de cette campagne de C1, l'OM a perdu ses quatre premiers matchs. Un bilan catastrophique qui les condamne déjà à oublier les huitièmes de finale. Pour sauver sa saison européenne, l'écurie marseillaise a encore une chance de se qualifier pour la Ligue Europa. Mais pour espérer être reversés dans cette compétition, les hommes d'André Villas-Boas devront l'emporter ce mardi soir face à l'Olympiakos (troisième avec 3 points). Interrogé au micro de RMC Sport , André Villas-Boas a fait son mea culpa pour les contre-performances de l'OM en Ligue des Champions, avant de faire passer un message fort pour la suite de la compétition.

«Je vis mal avec ça, je suis le premier responsable»