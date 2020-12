Foot - OM

OM - Clash : Mourad Boudjellal dézingue Jacques-Henri Eyraud !

Publié le 3 décembre 2020 à 12h15 par A.C.

Mourad Boudjellal, qui s’est encore tout récemment dit candidat à la reprise de l’Olympique de Marseille, n’a pas épargné Jacques-Henri Eyraud.

Si quelqu’un l’avait oublié, Mourad Boudjellal revient sur le devant de la scène en cette fin d’année. A l’occasion de la sortie de son livre « J'en savais trop… », chez Solars éditions, l’ancien boss du RCT multiplie les entretiens et a une nouvelle fois assuré avoir toujours l’Olympique de Marseille dans un coin de la tête. D’ailleurs, il ne se prive pas pour critiquer les actuels patrons de l’OM. Notamment le président Jacques-Henri Eyraud. « Je ne suis pas tendre avec Eyraud ? Être vice-champion de France, jouer la Champions League et être détesté, c’est quand même balèze ! » a notamment lancé Boudjellal, lors d’un récent entretien accordé à Nice-Matin .

« Je n'ai rien contre le président de l'OM, je pense qu'il est nul à ce poste »