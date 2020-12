Foot - OM

OM : André Villas-Boas justifie une décision très surprenante !

Publié le 3 décembre 2020 à 4h15 par A.M.

Contraint de marquer un troisième but afin de passer devant l'Olympiakos au classement de leur groupe, les joueurs de l'OM ont pourtant reculer en fin de match. Un comportement surprenant qu'André Villas-Boas a justifié.

Enfin ! L'Olympique de Marseille a mis fin à sa triste série de 13 défaites de suite en Ligue des Champions. Et pourtant, le club phocéen a encore concédé l'ouverture du score contre l'Olympiakos mardi soir avant qu'un doublé de Dimitri Payet sur penalty ne permette à l'OM d'inverser la tendance (2-1). Toutefois, le club phocéen est toujours dernier de son groupe. Pour passer devant les Grecs au classement, il aurait fallu que le Marseillais inscrivent un troisième but. Mais au lieu de pousser pour aller chercher ce but, l'OM a reculé et a subi les assauts de l'Olympiakos qui a tout fait pour égaliser en fin de match. Un comportement qui n'a pas manqué de surprendre. Mais André Villas-Boas a une explication.

«On ne peut pas tout leur demander en même temps»