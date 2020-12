Foot - OM

OM - Malaise : Le mea culpa de Villas-Boas après son coup de sang !

Publié le 5 décembre 2020 à 10h30 par La rédaction

Vainqueur à Nîmes (0-2) ce vendredi, l’OM remonte à la deuxième place de la Ligue 1, mais a aussi vu son entraîneur, André Villas-Boas, être expulsé.

En Ligue 1, l’Olympique de Marseille est en forme. Même si les joueurs d’André Villas-Boas ont réalisé une campagne européenne très décevante, l’OM a surfé sur sa victoire face à l’Olympiakos pour aller s’imposer à Nîmes grâce à des buts de Dario Benedetto et Valère Germain (0-2). Avec ce résultat, l’OM revient à un petit point du PSG et compte toujours un match en moins que les Parisiens. Dans cette rencontre, André Villas-Boas s’est aussi emporté. L'entraîneur portugais a reçu deux cartons jaune coup sur coup (30e et 40e). Il a donc fini le match dans les tribunes.

«J'ai dit des conneries, j'ai été expulsé, c'est mérité»