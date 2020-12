Foot - OM

OM : Amavi regrette pour la Ligue des Champions !

Publié le 3 décembre 2020 à 15h59 par La rédaction mis à jour le 3 décembre 2020 à 16h00

Malgré la victoire contre l’Olympiakos (2-1), l’OM est éliminé de la Ligue des Champions avant même la dernière journée. La pilule est dure à avaler pour Jordan Amavi.