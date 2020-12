Foot - OM

OM - Polémique : Ces nouvelles révélations sur la condition physique de Payet !

Publié le 4 décembre 2020 à 12h00 par A.D.

En baisse de forme depuis le début de la saison, Dimitri Payet semble avoir repris du poil de la bête. Et ce, grâce à la dernière trêve internationale et aux ajustements sur sa préparation physique.

Arrivé avec quelques kilos en trop à la reprise, Dimitri Payet a éprouvé les pires difficultés à évoluer à son plus haut niveau depuis le début de la saison. Toutefois, il semblerait que ces soucis physiques soient désormais derrière lui. Auteur d'une grosse performance, ponctuée d'un doublé sur penalty, Dimitri Payet a été l'un des grands artisans de la victoire de l'OM face à l'Olympiakos (2-1). Alors que son milieu offensif a retrouvé de sa superbe, André Villas-Boas a dévoilé les clés de son retour en force. « Contre Nantes, il a voulu bien faire. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une victoire personnelle pour chaque joueur. On a fait des choses différemment pour améliorer son état physique et on a changé les habitudes sur sa nutrition et sa récupération. Ça commence à payer » , a précisé le coach de l'OM en conférence de presse ce jeudi.

Une préparation physique ajustée pour Payet ?