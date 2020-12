Foot - OM

OM - Malaise : Villas-Boas en rajoute une couche sur l'Europa League !

Publié le 2 décembre 2020 à 11h32 par La rédaction

Alors que la course à la qualification en Europa League est désormais totalement relancée suite à la victoire de l'OM contre l'Olympiakos ce mardi, André Villas-Boas s'est de nouveau montré contre le repêchage des troisièmes de Ligue des Champions en Europa League.